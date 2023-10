HSBC-Aktie in Rot: Citigroup findet in HSBC Käuferin für chinesische Vermögensverwaltung - Citigroup-Aktie gibt nach

Die US-Bank überträgt dabei die Sparte einschliesslich Kunden, verwaltetem Vermögen und Einlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an die HSBC Bank China. "Diese Transaktion dient den Interessen unserer Kunden, Kollegen und aller beteiligten Parteien", sagte Christine Lam, Citi China Country Officer und Präsidentin der Citibank (China) in einer Erklärung am Montag.

Die Transaktion umfasst nicht das institutionelle Geschäft der Citi in China, wo sie eine führende Position innehat, hiess es. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen werden, die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

An der Börse in London fällt die HSBC-Aktie am Montag zeitweise um 1,8 Prozent auf 6,43 Pfund. Für Papiere von Citigroup geht es im NYSE-Handel zeitweise um 0,69 Prozent abwärts auf 40,29 US-Dollar.

Von Sherry Qin

HONGKONG (Dow Jones)