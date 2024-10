HSBC-Aktie im Plus: HSBC vereinfacht globale Struktur - Kostenoptimierung und Wachstumsfokus stehen im Mittelpunkt

Das soll die Geschäfte straffen und die Kosten senken, Monate nachdem der neue Vorstandschef die Leitung übernommen hat.

Europas grösste Bank nach Marktwert wird ab dem 1. Januar in vier Geschäftsbereichen arbeiten, um doppelte Prozesse zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, so die Bank am Dienstag in einer Börsenmitteilung. Die vier Geschäftsbereiche sind Hongkong, Grossbritannien, Corporate and Institutional Banking, International Wealth und Premier Banking.

"Durch diese Veränderungen können wir uns besser darauf konzentrieren, unsere Führungsposition und unseren Marktanteil in den Geschäftsbereichen auszubauen, die klare Wettbewerbsvorteile und die grössten Wachstumschancen bieten", sagte HSBC -Chef Georges Elhedery.

Die HSBC tätigt den Grossteil ihrer Geschäfte in Asien und bezeichnet sich selbst seit langem als "Brücke" zwischen Ost und West. Sie ist sowohl in Hongkong als auch in Grossbritannien ein grosser Kreditgeber für Geschäfts- und Privatkunden, und einer ihrer grössten Geschäftszweige ist die Finanzierung von Transporten rund um die Welt.

Das neue Hongkong-Geschäft wird aus den Segmenten Privat- und Geschäftskunden bestehen, während das neue Segment Firmenkunden und institutionelle Kunden das Geschäftskundengeschäft der HSBC ausserhalb Grossbritanniens und Hongkongs integrieren wird.

Diese Schritte erfolgten, nachdem HSBC im Juli Elhedery zum Vorstandsvorsitzenden ernannt hatte. In einer separaten Mitteilung teilte der Kreditgeber ausserdem mit, dass er die Konzernveteranin Pam Kaur zum Chief Financial Officer ernannt hat, eine Position, die zuvor von Elhedery ausgeübt wurde.

Die HSBC-Aktie gewinnt im Handel in London zeitweise 0,19 Prozent auf 6,77 GBP.

LONDON (Dow Jones)

