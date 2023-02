HSBC-Aktie: HSBC mit kräftigem Gewinnplus

Die nach Marktwert grösste Bank Europas, die den Grossteil ihres Gewinns in Asien erzielt, rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Rückenwind durch höhere Zinsen und ihr China-Geschäft.

Der Nettogewinn kletterte im Schlussquartal auf 4,6 Milliarden US-Dollar von 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Im Gesamtjahr verdiente die Bank 14,8 Milliarden Dollar nach 12,6 Milliarden im Vorjahr.

Die Erträge kletterten im Quartal um ein Viertel auf 14,9 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Zinseinnahmen.

Belastend auf das Ergebnis wirkten sich hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite aus, die sich allein im vierten Quartal auf 1,4 Milliarden Dollar beliefen. Im Gesamtjahr waren es 3,6 Milliarden Dollar. Geschuldet war dies zum Teil dem Engagement der Bank im chinesischen Immobiliensektor, der sich im vergangenen Jahr schwach zeigte. Im laufenden Jahr dürfte die HSBC von der Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach Abschaffung der Corona-Massnahmen profitieren.

Die Bank rechnet im laufenden Jahr mit Nettozinserträgen von mindestens 36 Milliarden Dollar, verglichen mit 32,6 Milliarden 2022.

Ab 2023 will die Bank wieder Dividenden auf Quartalsbasis zahlen. Laut CEO Noel Quinn erwägt sie Sonderdividenden, sobald der geplante Verkauf des kanadischen Geschäfts an die Royal Bank of Canada für 10,1 Milliarden Dollar abgeschlossen ist.

Die HSBC Holdings plc hielt an ihrem Ziel fest, ab 2023 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mindestens 12 Prozent zu erreichen.

Von Josh Mitchell und Elaine Yu

LONDON (Dow Jones)