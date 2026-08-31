HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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31.08.2026 18:00:38
HSBC-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der HSBC-Aktie preis.
1 Analyst empfiehlt die HSBC-Aktie mit Kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,58 GBP, was einem Abschlag von 0,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 15,28 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|-10,04
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|-5,13
|06.08.2026
|UBS AG
|16,20 GBP
|5,99
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|15,20 GBP
|-0,55
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|18,60 GBP
|21,70
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,20 GBP
|-26,72
|04.08.2026
|UBS AG
|15,20 GBP
|-0,55
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|12,75 GBP
|-16,58
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,80 GBP
|-9,71
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
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|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
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