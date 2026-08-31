HSBC-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der HSBC-Aktie preis.

1 Analyst empfiehlt die HSBC-Aktie mit Kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HSBC mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,58 GBP, was einem Abschlag von 0,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 15,28 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 13,75 GBP -10,04 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,50 GBP -5,13 06.08.2026 UBS AG 16,20 GBP 5,99 05.08.2026 Deutsche Bank AG 15,20 GBP -0,55 05.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 18,60 GBP 21,70 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 11,20 GBP -26,72 04.08.2026 UBS AG 15,20 GBP -0,55 04.08.2026 RBC Capital Markets 12,75 GBP -16,58 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,80 GBP -9,71 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch