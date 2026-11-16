HS Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HS Industries lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -287.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 26.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HS Industries 389.88 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405.05 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch