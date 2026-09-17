HPN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HPN hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.010 USD. Im Vorjahr hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch