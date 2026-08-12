HPL Electric Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HPL Electric Power hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.87 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.15 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch