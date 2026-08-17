HPC SYSTEMS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HPC SYSTEMS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13.54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7.11 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HPC SYSTEMS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 119.57 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte HPC SYSTEMS 101.59 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch