HPC SYSTEMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HPC SYSTEMS hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch