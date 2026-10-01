HP Aktie 29968910 / US40434L1052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 23:00:27
HP Unveils OmniBook 5 14 To Rival MacBook Neo
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) has introduced the OmniBook 5 14, a Windows laptop starting at $699 that targets the same value-focused segment as Apple's MacBook Neo.
The 14-inch laptop measures 11.77mm thick and weighs 2.56 pounds, while featuring two full-function USB-C ports, a headphone jack and a Full HD camera with Windows Hello support. HP says the laptop will support up to an Intel Core 7 processor and deliver up to 42 hours of local video playback.
The display is the main feature, with HP offering OLED panels instead of the IPS screens typically found at this price. However, the $699 model arriving at Best Buy later this month will use a 2K OLED panel with a maximum brightness of 300 nits. HP's higher-end 2.5K OLED version, which reaches 650 nits, is not expected until March 2027.
HP has not yet disclosed the processor, memory or storage configuration for the $699 model, making direct comparisons with Apple's MacBook Neo difficult. The laptop will also support HP's 65W mini GaN charger and feature dual microphones and Poly Studio-tuned audio.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HP-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.