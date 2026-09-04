HP Aktie 29968910 / US40434L1052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 23:30:07
HP Unveils New OmniBook PCs Powered By NVIDIA RTX Spark
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) announced its new OmniBook Ultra 16 and OmniBook X 14 PCs, along with details of the upcoming OmniDesk, all powered by NVIDIA RTX Spark and Windows.
The new devices expand HP's portfolio of AI PCs for creators, developers, gamers, entrepreneurs and advanced AI users, offering local AI capabilities, personal agents, content creation tools and RTX technologies.
The OmniBook Ultra 16 is designed for demanding AI development and creative workloads, with configurations offering up to 128 GB of unified memory and up to 1 petaflop FP4 AI performance. It features a 16-inch 3K OLED display, a 99 Wh battery with up to 17 hours of battery life and fast charging.
The thinner, highly portable OmniBook X 14 brings local AI, personal agents and RTX graphics to HP's mobile-focused lineup. It offers an OLED display, up to 15 hours of battery life and 140W USB-C charging.
HP also previewed the OmniDesk, a compact desktop designed for sustained AI workloads and long-running AI agents.
The OmniBook Ultra 16 and OmniBook X 14 are expected to be available this fall through HP.com and retailers, with pricing to be announced closer to launch.
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
01.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: HP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.