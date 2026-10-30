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30.10.2026 18:53:41
HP Stock Falls 9% Amid Intel Warning Over Memory Shortages And PC Demand
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) is down 9.16 percent, losing $2.91 to $28.92 on Friday. The decline comes amid concerns over weaker PC demand and rising memory costs after Intel warned that customers are signaling a slowdown because of memory prices and availability.
Intel CEO Lip-Bu Tan also said original equipment manufacturers are managing inventory to match softer PC sell-through, raising concerns for computer makers such as HP.
HP is currently trading at $28.92, down from the previous close of $31.83 after opening at $27.30 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $26.97 and $29.62 during the session. Trading volume stands at 15.34 million shares, compared with an average volume of 14.34 million shares.
Intel expects the challenging memory environment to persist until availability and prices normalize, potentially weighing on PC shipments and margins across the industry. The pressure comes as hardware makers face higher component costs and tighter supply. HP shares have traded between $17.56 and $36.23 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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