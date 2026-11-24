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24.11.2026 22:48:19
HP Reports Q4 Profit Decline Despite Revenue Growth
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) on Tuesday reported higher revenue but a modest decline in net earnings for the fourth quarter of fiscal 2026, as increased product sales were offset by lower overall profitability.
Net earnings came in at $769 million, compared with $795 million in the year-ago quarter. Earnings per share remained at $0.84. Total net revenue grew 9.3 percent to $16.00 billion from $14.63 billion, driven largely by product revenue, which increased to $15.12 billion from $13.77 billion.
For the full fiscal year, net earnings decreased to $2.42 billion from $2.52 billion, while revenue advanced to $60.527 billion from $55.295 billion. Earnings per share were $2.62, compared with $2.65 a year earlier.
Looking ahead, HP expects first-quarter fiscal 2027 adjusted earnings per share of $0.66 to $0.76. For the full fiscal year, the company projects adjusted earnings per share of $3.15 to $3.45 and free cash flow of $2.9 billion to $3.1 billion.
The earnings per share outlook excludes estimated adjustments of $0.24 for the first quarter and $0.75 for the full year, primarily related to restructuring, intangible asset amortization and stock-based compensation.
HPQ is currently trading after hours at $28.78, up $0.84 or 3.01 percent on the New York Stock Exchange.
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