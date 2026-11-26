HP liess sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HP die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0.84 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.840 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 16.00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.72 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2.62 USD beziffert. Im Vorjahr hatte HP 2.65 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.53 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 55.33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch