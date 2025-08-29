|
29.08.2025 06:37:00
HP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HP hat am 27.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HP noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat HP mit einem Umsatz von insgesamt 14.12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5.33 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
