HP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HP präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.800 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15.69 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HP 14.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch