Hoyne Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoyne Bancorp präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch