Hoyne Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hoyne Bancorp stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Hoyne Bancorp einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hoyne Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.9 Millionen USD im Vergleich zu 5.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch