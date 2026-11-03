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03.11.2026 06:37:00
Hoymiles Power Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hoymiles Power Electronics A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.98 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hoymiles Power Electronics A ein Ergebnis je Aktie von -0.620 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 632.8 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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