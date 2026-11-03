Hoymiles Power Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hoymiles Power Electronics A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.98 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hoymiles Power Electronics A ein Ergebnis je Aktie von -0.620 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 632.8 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch