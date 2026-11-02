HOYA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HOYA hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOYA 1.10 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat HOYA mit einem Umsatz von insgesamt 1.63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch