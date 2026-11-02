HOYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HOYA hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 211.85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 161.95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260.15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 234.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch