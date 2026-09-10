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10.09.2026 06:37:00
Howtelevision,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Howtelevision,Inc Registered hat am 09.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34.78 JPY gegenüber 58.56 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 829.1 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 0.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 829.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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