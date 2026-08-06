Howmet Aerospace Aktie 52473598 / US4432011082
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06.08.2026 15:02:46
Howmet Aerospace hebt Jahresprognose deutlich an
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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