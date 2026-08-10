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10.08.2026 06:37:00
Howard Hotels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Howard Hotels äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Howard Hotels vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.76 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.510 INR je Aktie erwirtschaftet.
Howard Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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