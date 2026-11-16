Howa Machinery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Howa Machinery hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 30.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Howa Machinery noch ein Gewinn pro Aktie von -19.940 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.02 Prozent auf 5.79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch