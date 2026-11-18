Hove A-S Bearer and-or registered hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 61.7 Millionen DKK gegenüber 57.0 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch