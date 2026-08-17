HOV Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HOV Services hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1.64 INR. Ein Jahr zuvor waren 1.37 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20.65 Prozent auf 108.0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch