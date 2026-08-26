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26.08.2026 06:37:00
HOV Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HOV Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.70 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1.05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 129.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126.7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 55.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2.420 INR. Im Vorjahr waren 3.35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 594.78 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 164.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 224.68 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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