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26.03.2026 06:37:00
Houston American Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Houston American Energy hat am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.900 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -7.300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Houston American Energy 0.41 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26.79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0.56 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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