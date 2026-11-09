Houston American Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Houston American Energy präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Houston American Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.600 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Houston American Energy 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch