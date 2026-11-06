Housing Urban Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Housing Urban Development hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.55 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.85 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.51 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch