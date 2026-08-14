HOUSEI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HOUSEI hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22.29 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4.520 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.01 Prozent auf 1.07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.10 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch