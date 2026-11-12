HOUSEI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOUSEI hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 59.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HOUSEI ein Ergebnis je Aktie von -31.140 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.85 Prozent auf 1.08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch