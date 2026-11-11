Housefreedom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Housefreedom äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19.50 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Milliarden JPY – ein Plus von 5.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Housefreedom 3.58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch