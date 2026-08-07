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07.08.2026 06:37:00
HOUSE OF ROSE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HOUSE OF ROSE hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 48.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -50.990 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat HOUSE OF ROSE 2.54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.57 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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