House of Investments,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

House of Investments, hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.15 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.870 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.56 Prozent auf 14.45 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.90 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch