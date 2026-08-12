House of Investments,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

House of Investments, hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.57 PHP, nach 0.140 PHP im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 18.90 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte House of Investments, 11.06 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch