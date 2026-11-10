House Foods Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

House Foods Group hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53.11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40.82 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat House Foods Group im vergangenen Quartal 81.25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte House Foods Group 77.90 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch