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05.08.2026 06:37:00
House Foods Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
House Foods Group äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 56.98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei House Foods Group noch ein Gewinn pro Aktie von 19.20 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 75.14 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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