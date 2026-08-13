Hour Loop verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hour Loop veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hour Loop mit einem Umsatz von insgesamt 33.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25.24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch