Hotto Link: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hotto Link äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.50 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.960 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.89 Prozent auf 918.8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 806.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch