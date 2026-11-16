HOTLAND öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOTLAND hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 30.33 JPY. Im Vorjahresquartal waren 8.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.05 Milliarden JPY – ein Plus von 10.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOTLAND 12.76 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch