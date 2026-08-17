HOTLAND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HOTLAND liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HOTLAND die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

HOTLAND hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11.230 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch