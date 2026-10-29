Hotel Shilla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hotel Shilla lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 960.27 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hotel Shilla ein EPS von -3940.000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 959.03 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’025.69 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch