HOTEL NEWGRAND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOTEL NEWGRAND hat am 08.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 71.53 JPY. Im Vorjahresquartal waren -119.650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch