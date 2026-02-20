Host Hotels Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Host Hotels Resorts präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Host Hotels Resorts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.60 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.10 USD. Im Vorjahr hatte Host Hotels Resorts 0.990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.57 Prozent auf 6.11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch