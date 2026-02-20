Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9129 0.2%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’996 0.4%  Bitcoin 51’848 1.0%  Dollar 0.7752 0.3%  Öl 71.9 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swisscom874251Logitech2575132Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Glencore-Aktie im Fokus: Berichte über Milliarden-Verhandlungen um Kazzinc
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Arbeiten im Homeoffice: So sollte man sich verhalten
TUI-Aktie dennoch in Rot: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Newmont-Aktie in Grün: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Suche...
eToro entdecken
20.02.2026 06:37:00

Host Hotels Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Host Hotels Resorts präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Host Hotels Resorts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.60 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.10 USD. Im Vorjahr hatte Host Hotels Resorts 0.990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.57 Prozent auf 6.11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 Marktüberblick: Kurssprung bei Dürr
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
19.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Software – KI-Sorge und Comeback-Hoffnung/Kreditkartenanbieter – Robuste Konsumlaune
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’799.59 19.02.2026 17:30:32
Long 12’042.60 13.81 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:47 Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket
06:47 Gästezahl auf Helgoland 2025 zurückgegangen
06:45 DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - Geopolitische Lage bleibt angespannt
06:34 ROUNDUP/Trotz Milliardenzusage: Skepsis an Trumps Gaza-Friedensplan
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. März 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Februar 2026
05:54 Ökonom Schularick über Rente, China und Kapitalmarktunion
05:52 Mehr Transparenz mit neuer Bonitätsberechnung
05:51 KEF-Bericht: Kommt eine neue Empfehlung zum Rundfunkbeitrag?
05:51 Bund hält an zentral gesteuertem Sirenenalarm fest