Host Hotels Resorts stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Host Hotels Resorts hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Host Hotels Resorts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.64 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch