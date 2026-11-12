HOSOYA PYRO-ENGINEERING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HOSOYA PYRO-ENGINEERING lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 17.15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOSOYA PYRO-ENGINEERING 22.82 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat HOSOYA PYRO-ENGINEERING 351.9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 330.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch