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10.08.2026 06:37:00
Hosokawa Micron: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hosokawa Micron hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108.21 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 19.82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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