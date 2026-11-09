Hosokawa Micron stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hosokawa Micron präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94.22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.93 Prozent auf 21.65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 240.42 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 306.09 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 82.56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Hosokawa Micron 77.99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch